Iliad : le résultat net ressort à 1,73 MdsE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad a annoncé que 2019 avait été l'année du retour à la croissance. En France, la performance commerciale a rebondi et le chiffre d'affaires est reparti à la hausse (+3%). Le Groupe a enregistré une amélioration de la rentabilité, avec un EBITDAaL en hausse de 5,5% sur la France.

La performance commerciale du groupe a connu un net rebond en 2019. Sur la Fibre, Iliad est désormais leader en recrutement d'abonnés en France, devant l'opérateur historique. Le Groupe a réalisé une année record avec 777.000 nouveaux abonnés en 2019. Sur le Mobile, Iliad comptabilise 394.000 recrutements nets sur ses offres 4G en 2019 et sa base d'abonnés enregistre au 4ème trimestre, pour la première fois depuis 2 ans, un gain net d'abonnés (+17.000).

Au global, le groupe a fait part d'une hausse de 9% du chiffre d'affaires Groupe, à 5,33 milliards d'euros avec donc un retour à la croissance du chiffre d'affaires France, grâce à la bonne performance du Mobile (chiffre d'affaires facturé aux abonnés en hausse de plus de 9%). Iliad souligne la multiplication par près de 3,5x en un an du chiffre d'affaires en Italie à 427 millions d'euros.

L'amélioration de la rentabilité en France se traduit par un EBITDAaL en hausse de 5,5% à 1,9 milliard d'euros. L'EBITDAaL groupe est lui en baisse de 5,8% à 1,65 milliard d'euros suite aux pertes de démarrage en Italie.

Le résultat net ressort à 1,73 milliard d'euros, en forte hausse par rapport à 2018 grâce aux bons résultats en France et la plus-value dégagée dans le cadre des opérations réalisées en France et en Italie avec Cellnex.

Les investissements sont en hausse, à 1,98 Milliard d'euros, illustrant les efforts importants du groupe pour améliorer sa couverture mobile, pour amener la fibre dans tous les départements de France et la première année entière d'activité en Italie avec un déploiement du réseau mobile en accélération.

Le bilan est solide avec un levier financier de 2,18x à fin d'année (dettes nettes de 3,6 milliards d'euros). Le dividende est annoncé à 2,60 euros par action.

"Cette performance est le résultat des efforts déployés par les équipes ces 18 derniers mois" explique le groupe qui a amélioré l'ensemble de ses 'process' de déploiement et ajusté son dispositif commercial. Iliad a poursuivi ses investissements significatifs dans ses réseaux de dernière génération. C'est l'opérateur qui a déployé le plus grand nombre de nouveaux sites mobiles en 2019 (+2.500) et comptait à fin 2019 plus de 17.000 sites en métropole. Sur le réseau fibre, le groupe a terminé l'année avec près de 14 millions de prises FTTH raccordables, soit 4,3 millions de nouvelles prises installées en un an.

En Italie, le succès commercial s'est confirmé. Après avoir réalisé en 2018 un lancement exceptionnel, Iliad Italia a recruté en 2019 plus de 2,4 millions d'abonnés nets. Le cap des 5 millions a été franchi au cours du 4ème trimestre.

Le groupe poursuivra en 2020 la montée en puissance de son plan de développement Odyssée 2024. Dans ce cadre, il a finalisé ces derniers mois deux partenariats stratégiques qui vont lui permettre d'accélérer le déploiement de ses réseaux sur tous les territoires : le premier avec Cellnex sur ses infrastructures mobiles passives en France et en Italie, le second avec InfraVia sur son réseau fibre en-dehors des zones très denses. 2020 s'annonce comme une année riche pour Iliad, avec son entrée sur le marché B2B, le lancement d'une nouvelle Freebox, l'arrivée de la 5G et un effort soutenu dans le déploiement de ses réseaux.

Grâce à l'amélioration des résultats en France, mais aussi à la forte plus-value réalisée grâce à l'opération exceptionnelle réalisée sur les infrastructures mobiles avec Cellnex, le résultat net du Groupe est en très forte hausse. Cela se traduit par une très forte augmentation de la participation et de l'intéressement pour les collaborateurs en France. L'enveloppe globale a été multipliée par 2,5 par-rapport à l'année dernière.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe Iliad, a commenté : "Iliad est à l'heure actuelle pleinement mobilisé face à l'épidémie de coronavirus COVID-19. Notre priorité est de préserver la santé de nos 11 000 collaborateurs, avec des mesures adaptées à chacun de nos métiers. Nous sommes aussi pleinement conscients de notre responsabilité d'opérateur : permettre à notre pays, en ces temps de crise, de continuer à fonctionner. Nos 20 millions d'abonnés en France et nos 5 millions d'abonnés en Italie doivent pouvoir continuer à s'informer, échanger avec leurs proches et exercer leurs activités professionnelles. Tout est mis en place pour assurer la continuité des activités du Groupe et nous remercions nos collaborateurs pour leur très forte mobilisation."