Iliad : l'offre Fibre Free devient accessible pour les habitants du Grand Nancy

(Boursier.com) — L 'offre Fibre Free (Groupe Iliad) devient accessible pour les habitants desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) de la Métropole du Grand Nancy. Free illustre ainsi son engagement en faveur du déploiement de la Fibre sur tout le territoire et sa volonté d'être présent sur les Réseaux d'Initiative Publique déployés par les collectivités.

Présent depuis quelques années sur l'agglomération de Nancy, où son offre Fibre est accessible à déjà plus de 100.000 logements, Free vient d'ouvrir, en mai, la commercialisation des logements déployés par le RIP de l'agglomération opéré par Covage.

Free commercialise 100% des logements déployés au sein de la Métropole du Grand Nancy. Les 127.000 logements déployés sur les 20 communes de la Métropole sont ainsi d'ores et déjà éligibles. Avec l'ouverture commerciale du RIP Grand Nancy et ses 22.OOO logements présents sur les communes de Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Maxéville, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Fléville-devant-Nancy, Artsur-Meurthe, Free est en mesure de proposer son offre Fibre sur la totalité des logements déployés à ce jour et qui seront déployés à l'avenir sur la Métropole.

Free confirme sa volonté d'être présent sur l'ensemble du territoire et de pouvoir ainsi proposer aux français une offre Fibre avec la Freebox Pop.