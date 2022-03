iliad : l'EBITDAaL est en progression de 51%

(Boursier.com) — l 'année 2021 a été particulièrement riche pour le Groupe iliad. "Les investissements dans nos infrastructures et notre stratégie commerciale ont permis de délivrer de très bonnes performances à tous les niveaux et sur toutes les géographies, confirmant la capacité du Groupe à délivrer une croissance profitable et durable" commente la direction.

Le Groupe est resté fidèle, cette année encore, à ses valeurs d'innovation et de conquête, avec l'intégration réussie de Play et l'acquisition (en cours de finalisation) de UPC Pologne dans le but de devenir le leader de la convergence en Pologne, les lancements de Free Flex et de Free Pro qui constituent de nouveaux relais de croissance en France et le lancement du Fixe en Italie le 25 janvier 2022.

Alors que le marché de l'énergie devient de plus en plus critique, le Groupe poursuit activement la mise en oeuvre de sa stratégie Climat en s'appuyant sur ses 16.500 collaborateurs1 en Europe.

"Enfin, avec son retrait de la Bourse de Paris, officiel depuis le 14 octobre, le Groupe a gagné en indépendance et présente une situation financière solide" poursuit la direction.

En 2021, dans chacune de ses 3 géographies, le Groupe a enregistré une croissance combinée de son chiffre d'affaires, de son parc d'abonnés et de son EBITDAaL. En France, l'accélération des investissements au cours de l'année consolide les bases d'une croissance durable à moyen terme :

-la croissance organique pro forma du chiffre d'affaires Services Groupe atteint ainsi 5,5% sur l'ensemble de l'année, et 5,8% hors impacts réglementaires en Pologne. En France, les ventes hors services de terminaux progressent en 2021 de 4,5%, en Italie de 21,9% et en Pologne de 2,2% (4,2% hors impact réglementaire) ;

-la base d'abonnés actifs du Groupe croît de 2,03 millions d'unités, dont 1,7 million d'abonnés mobiles et 345.000 abonnés fixes. En France, la base d'abonnés actifs a crû de 439.000 unités avec des performances remarquables sur le forfait Free 4G/5G et la Fibre. En Italie, malgré un contexte concurrentiel toujours très intense, le groupe a pu enregistrer 1,3 million de nouveaux abonnés. En Pologne, Play montre une nette amélioration de sa performance avec 181.000 nouveaux abonnés actifs dont 131.000 forfaits ;

-l'EBITDAaL du Groupe est en progression de 51% et atteint 2,95 milliards d'euros avec une contribution des 3 géographies. Le cash-flow opérationnel est multiplié par plus de 6 et s'élève à 666 millions d'euros, malgré une hausse sensible des investissements en France qui va permettre d'améliorer la compétitivité et d'augmenter les parts de marché sur les marchés 'B2B' et du mobile ;

-après le placement réussi par iliad Holding d'une obligation quadruple tranche d'environ 3,7 milliards d'euros, le Groupe iliad est désormais retiré de la cote et a gagné en indépendance, en flexibilité et en potentiel.

Avec un levier financier de 2,7x à fin 2021, en amélioration de 0,5x sur 12 mois, le Groupe confirme sa capacité à combiner des opérations de croissance externe tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. L'intégration prochaine d'UPC Pologne s'inscrit parfaitement dans cette optique.

Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad, commente : "2021 a été une année de transformation pour le Groupe iliad. Nous avons à la fois gagné en indépendance avec la sortie de la bourse, poursuivi notre stratégie européenne, adressé de nouveaux segments de marché avec le Cloud et le B2B et connu de beaux succès commerciaux sur 3 géographies. Au-delà de nos nombreux enjeux industriels, nous continuerons en 2022 à oeuvrer pour rester un Groupe à taille humaine, pour maintenir notre singularité, pour renforcer notre dimension européenne et réussir notre transition environnementale."