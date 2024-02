Iliad : Investissement de Freya dans Tele2

(Boursier.com) — Le Groupe iliad annonce ce jour que Freya Investissement, un véhicule d'investissement spécialisé détenu conjointement par iliad et NJJ Holding, a conclu un accord avec Kinnevik AB portant sur l'acquisition en numéraire, d'environ 19,8% du capital (actions A et B) du groupe Tele2, un des opérateurs leaders des marchés suédois et des pays baltes, pour un montant d'environ 13 milliards de couronnes suédoises (environ 1,16 milliard d'euros). Après approbation des autorités compétentes, Freya deviendra l'actionnaire de référence de Tele2.

Grâce à son savoir-faire dans la gestion d'actifs télécoms, cette prise de participation stratégique offre au Groupe iliad, à travers Freya, une opportunité d'accompagner Tele2 et son équipe managériale dans sa croissance et de travailler en étroite collaboration en matière d'innovation, de convergence et d'investissements dans les réseaux de nouvelle génération.

Les principaux termes de cette transaction, qui a reçu le soutien unanime des conseils d'administration d'iliad, de Freya et de Kinnevik, sont les suivants :

-dans le cadre de cet accord, Freya fera l'acquisition auprès de Kinnevik de 20.733.965 actions A et 116.879.154 actions B en numéraire représentant environ 19,8% du capital de Tele2.

-le prix d'achat moyen pondéré par action est de 94,2 SEK.

La transaction a été répartie en trois tranches :

*Tranche 1 ; Freya fera l'acquisition en numéraire auprès de Kinnevik de 31.329.972 actions B représentant 4,5% du capital de Tele2 (3,5% des droits de vote). La réalisation de la tranche 1 interviendra peu de temps après la signature ;

*Tranche 2 : Freya fera l'acquisition en numéraire auprès de Kinnevik de 14.202.766 actions A et 85.549.182 actions B représentant, au total avec la Tranche 1, environ 18,8% du capital de Tele2 (28,8% des droits de vote). La réalisation de la tranche 2 sera conditionnée à l'approbation du contrôle des investissements étrangers dans les pays concernés ;

*Tranche 3 : Freya fera l'acquisition en numéraire de toutes les actions restantes détenues par Kinnevik, soit 6.531.199 actions A, de sorte qu'au total, Freya détiendra environ 19,8% du capital de Tele2. La réalisation de la tranche 3 pourra être conditionnée, le cas échéant, à une autorisation en matière de contrôle des concentrations.

Freya prévoit une finalisation de la Tranche 2 durant le deuxième trimestre 2024 tandis que la finalisation de la Tranche 3 devrait intervenir au plus tard au cours du troisième trimestre 2024. A l'issue de la transaction, Freya détiendra moins de 30% des droits de vote de Tele2, compte tenu de la conversion envisagée par Freya d'actions de Classe A à droits de vote multiples en actions de Classe B à droit de vote unique. La transaction sera financée à hauteur de 500 millions d'euros par iliad holding et les 650 millions d'euros restants par NJJ Holding et Freya. Cette transaction aura donc un impact limité sur les ratios financiers du Groupe avec un levier financier inchangé au niveau d'iliad et une augmentation modérée de 0,14x au niveau d'iliad holding.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad et de Freya : "iliad et Tele2 ont beaucoup en commun. Nous croyons à la force de l'innovation et à l'esprit entrepreneurial. Notre secteur d'activité est exigeant. Nous avons donc un très grand respect pour ce que les actionnaires, le management et les équipes de Tele2 ont réalisé, et sommes ravis que Kinnevik ait choisi Freya comme nouvel actionnaire de référence de Tele2. Nous sommes impatients de contribuer au prochain chapitre de croissance de Tele2 !"