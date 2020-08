Iliad : Free va distribuer Téléfoot

Crédit photo © Free

(Boursier.com) — Mediapro et Free ont conclu un accord pour la distribution de la chaîne Téléfoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre. Mediapro avait déjà conclu des accords avec SFR fin juillet et Bouygues Telecom mi-août.

Cet accord avec Free porte sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus.

Free propose déjà avec l'application Free Ligue 1 Uber Eats, disponible sur Freebox et sur mobile : la seule plateforme qui donne accès en quelques secondes à 100% des buts de la Ligue 1 Uber Eats en vidéo.

Pour sa part, la nouvelle chaîne de foot doit encore trouver un accord avec Orange et Canal + de façon à proposer l'accessibilité la plus large possible à son offre.