Iliad : Free simplifie ses offres Freebox

(Boursier.com) — Free (Groupe Iliad) annonce le lancement de la Freebox Pop et décide en même temps de simplifier l'ensemble de ses offres... Les nouveaux abonnés de l'opérateur peuvent maintenant choisir entre 4 Freebox : la Freebox Pop, la Freebox Delta, la Freebox mini 4K et la Freebox Révolution.

L'offre Freebox Delta s'enrichit et donne désormais le choix entre le Player Pop et le Player Devialet. Son prix passe à 39,99 euros/mois la 1ère année (puis 49,99 euros/mois) avec le Player Pop inclus. Netflix, Amazon Prime, TV by Canal sont toujours inclus dans l'offre.

Les abonnés bénéficieront aussi, à partir du 22 août, de l'offre Free Ligue 1 Uber Eats, sans surcoût via leur Player TV. Tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats seront ainsi proposés sous forme d'extraits en quasi-direct.

Pour ses abonnés actuels, Free a par ailleurs décidé de les faire bénéficier de nombreuses nouveautés, comme des augmentations de débit, la nouvelle application Freebox Connect, l'offre Free Ligue 1 Uber Eats sans surcoût etc...