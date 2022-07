Iliad : Free reconnu pour ses bonnes performances de connexions

(Boursier.com) — Groupe Iliad, maison-mère de Free, fait savoir que, comme en 2021, le Baromètre des connexions Internet fixes en France métropolitaine publié par nPerf montre que les abonnés Free ont profité, au 1er semestre 2022, des meilleures performances de l'Internet Fixe toutes technologies confondues.

Dans toutes les catégories du baromètre (Haut Débit, Très Haut Débit et FTTH) et sur tous les critères, Free est à la 1ère place du podium ce semestre. Avec un débit moyen descendant de 264,24 Mb/s, un débit moyen montant de 178,26 Mb/s et un temps de réponse de 20,45 ms, Free totalise 162 098 nPoints, creusant ainsi l'écart avec ses concurrents (+4.500 points par-rapport au second sur le podium).

Free se démarque le plus avec la performance des connexions Fibre (FTTH), avec des scores en forte hausse qui atteignent des niveaux inédits en France.

Du débit

Le débit moyen descendant est désormais proche de 600 Mb/s (591,32 Mb/s) soit un débit en moyenne plus rapide de 115,25 Mb/s que le plus rapide de ses concurrents. Les abonnés Free bénéficient également des meilleurs débits moyens montants Fibre. Pour la 1ère fois, un fournisseur d'accès dépasse la barre symbolique des 400 Mb/s avec une moyenne de 407,35 Mb/s. Enfin, sur la latence, les abonnés Free sont les seuls à bénéficier d'un temps de réponse en progression avec 12,60 ms.

Free, qui est devenu en 20 ans un acteur industriel solide, indique que ces cinq dernières années, 7,5 milliards d'euros ont ainsi été investis par le Groupe iliad pour déployer ses propres réseaux Fixe et Mobile dans toute la France. Chaque jour, plus de 12.000 techniciens -dont 4 500 collaborateurs du Groupe- sont mobilisés pour déployer la Fibre Free, qui couvre à date plus de 15.000 communes et plus de 27 millions de foyers éligibles.