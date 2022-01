Iliad : Free propose la meilleure performance de l'Internet fixe en 2021

(Boursier.com) — Free (Groupe Iliad) offre à ses abonnés les meilleures performances de l'Internet Fixe en 2021. C'est la conclusion du dernier baromètre annuel des connexions Internet Fixe en France métropolitaine publié par nPerf pour l'année 2021.

Toutes technologies fixes confondues (ADSL, Fibre), Free prend la 1ère place du podium. Sur l'ensemble des technologies, Free dépasse largement ses concurrents avec un débit moyen global descendant de 225 Mbit/s en progression de 59% par rapport à 2020. Sur cet indicateur, Free accentue sa domination. Les abonnés Free ont également bénéficié en 2021 du meilleur débit moyen montant (149,98 Mbit/s).

Déjà no1 sur les débits descendants depuis 2018, Free continue de progresser sur la Fibre et conforte sa place de leader avec un débit moyen de 556,76 Mbit/s. Les abonnés Free bénéficient également des meilleurs débits moyens montants Fibre (378,59 Mbit/s). Enfin, Free est l'opérateur qui offre la connexion Fibre la plus réactive et la plus fluide grâce aux évolutions apportées à son réseau, en particulier depuis mai.

"Ces performances sont le fruit d'une politique d'investissement ambitieuse de Free dans ses réseaux, mais aussi de la qualité de ses offres commerciales et de ses Freebox", explique le groupe Iliad.

Rappelons que Free est notamment le seul opérateur à disposer d'un réseau intégrant la technologie 10G EPON, la plus rapide au monde.