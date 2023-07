Iliad : Free dépasse les 5 millions d'abonnés fibre

(Boursier.com) — Free (Groupe Iliad), 1er opérateur alternatif fibre, a franchi en juin le cap des 5 millions d'abonnés fibre.

Cette performance est le fruit de la politique d'investissement et d'innovation de Free dans son réseau, combinée à la qualité de ses offres commerciales et à la mobilisation quotidienne de ses 3.600 collaborateurs dédiés à la Fibre. Free est le 1er opérateur fibre en termes de taux d'adoption, avec 70% de ses abonnés fixes connectés en fibre optique*.

Free est partenaire de la quasi-intégralité des Réseaux d'Initiative Publique (RIP). Cette stratégie permet à Free de couvrir en fibre plus de 23.400 communes avec plus de 33 millions de prises raccordables. Avec plus de 10 milliards d'euros d'investissements cumulés dans la Fibre et plus de 40% de son chiffre d'affaires Fixe investi dans la fibre ces dernières années, Free est l'opérateur qui investit le plus dans la fibre.

"Cette nouvelle étape est le fruit de la formidable implication de nos 3 600 collaborateurs dédiés à la fibre. Leur expertise et leur passion sont les clefs de notre réussite et je salue leur engagement quotidien sur le terrain au service de nos abonnés. Ces performances viennent également valider une stratégie ambitieuse : fournir la meilleure connectivité au plus grand nombre. C'est un enjeu majeur pour la société et la compétitivité des territoires", commente Nicolas Thomas, Directeur Général de Free.