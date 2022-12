Iliad : Free a déployé la couverture 5G de l'usine d'Alcatel Submarine Networks de Calais

(Boursier.com) — Free (Iliad) a déployé la couverture 5G de l'usine d'Alcatel Submarine Networks à Calais. Avec 57 points d'accès 5G intérieurs complétés par 2 points d'accès 5G extérieurs couvrant une surface totale de 50.000 m2, le réseau 5G privé conçu, mis en oeuvre et intégré par les équipes de Free Pro et Free Mobile fait aujourd'hui du site d'ASN à Calais la plus grande usine connectée 5G d'Europe.

Ce record est l'aboutissement du projet Industrie 4.0, porté par ASN depuis 2 ans et financé à hauteur de plusieurs millions d'euros par le gouvernement dans le cadre du Plan de Relance et du Programme des Investissements d'Avenir. Filiale de Nokia France, ASN est l'un des leaders mondiaux de la fabrication et de la pose de câbles sous-marins en fibre optique. ASN conçoit, fabrique, pose et assure la maintenance des câbles sous-marins partout autour du globe.

Le projet Industrie 4.0 vise à améliorer significativement la productivité, la qualité, la traçabilité et la sécurité des opérations sur le site de Calais. L'infrastructure 5G privée permet en effet de déployer une architecture logicielle intégrée comprenant trois plateformes (conception et industrialisation, production, coûts et planification) qui interconnectent désormais toutes les activités d'ASN. A celle-ci vient s'ajouter une couche matérielle, avec un ensemble d'objets connectés (lunettes, tablettes, capteurs) qui permettent de collecter des données en temps réel sur les ateliers de production.

Digitalisation des procédures de fabrication

Plusieurs applications 5G sont d'ores et déjà opérationnelles sur le site - notamment la digitalisation des procédures de fabrication, la mesure de remplissage en temps réel des 130 cuves de stockage des câbles à fibre optique ou encore l'assistance à la maintenance à distance.

Le déploiement du projet Industrie 4.0 est par ailleurs en cours sur l'autre site industriel d'ASN, situé à Greenwich en Angleterre. 8 points d'émission 5G intérieurs permettront de couvrir le bâtiment principal d'ici la fin de l'année.

Ce projet pionnier a mobilisé l'expertise de Free Pro et Free Mobile. Les deux entités ont collaboré pour déployer sur le site d'ASN la solution Nokia Digital Automation Cloud, qui offre une connectivité de réseau 5G privé de classe industrielle et des fonctionnalités d'edge computing.

Acteur de la transition numérique du pays, Free confirme ainsi sa capacité à accompagner de grands acteurs industriels sur des enjeux technologiques de pointe...