Iliad : Forfait mobile 2 euros/0 euro, Free offre 2 fois plus d'heures d'appel à ses abonnés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin d'accompagner au mieux ses abonnés pendant cette période exceptionnelle de confinement, Free double le nombre d'heures incluses dans le Forfait 2 euros/0 euro. Les 5 millions d'abonnés de Free Mobile à 0 euros et 2 euros bénéficient dès aujourd'hui de 4h d'appels, au lieu des 2h mensuelles, depuis la France vers la France, vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l'international, et ce jusqu'à fin avril.

Cette nouvelle initiative enrichit de nouveau le Forfait 2 euros/0 euro qui a déjà vu son volume de data '4G' inclus 'boosté' à 1 Go/mois. Cette mesure s'applique à l'ensemble de nos abonnés 0 euro et 2 euros à compter du 27 mars 2020.

Les abonnés concernés n'ont aucune procédure à suivre, l'ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.

"Par ailleurs, nous remercions les équipes de Free qui restent entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l'accès internet à nos 20 millions d'abonnés en France" conclut le groupe.