iliad finalise l'acquisition de UPC Polska

(Boursier.com) — Le Groupe iliad et Liberty Global annoncent aujourd'hui la finalisation de la cession, par Liberty Global, de 100% du câblo-opérateur polonais UPC Polska à Play, la filiale polonaise du Groupe iliad, pour une valeur d'entreprise de 7 Milliards de zlotys (1,5 Milliard d'euros). UPC Polska est un des principaux fournisseurs d'accès à internet de Pologne avec 3,7 millions de foyers couverts en Fibre et 1,6 million d'abonnés fixes uniques. En 2021, l'opérateur a généré un chiffre d'affaires de 1,76 milliard de zlotys.

Après le rachat du 1er opérateur mobile polonais Play fin 2020, cette acquisition représente une nouvelle étape pour iliad sur le marché polonais des télécommunications. Ensemble, Play et UPC Polska vont constituer un nouveau leader convergent en proposant à leurs abonnés particuliers et entreprises des services fixes et mobiles parmi les plus innovants et compétitifs du marché. Le rapprochement entre les deux opérateurs permettra également de renforcer les investissements du Groupe dans des réseaux Télécoms de dernière génération sur le territoire polonais.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad : "Après le succès de l'intégration de Play, nous sommes heureux d'accueillir les équipes de UPC Polska au sein du Groupe iliad. Le savoir-faire sur la Fibre des équipes de UPC Polska et de Free combiné aux capacités d'innovation de Play vont permettre de lancer rapidement de nouvelles offres sur le marché polonais. Cette acquisition de UPC Polska va par ailleurs venir renforcer à la fois notre dynamique de croissance et notre dimension européenne."

Jean-Marc Harion, Directeur Général de Play, ajoute : "Nous réunissons désormais le plus grand réseau mobile du pays, la Fibre la plus rapide et l'offre de contenus la plus diversifiée. Grâce aux fantastiques équipes de Play et d'UPC, nous allons réinventer la convergence, pour le plus grand bénéfice des consommateurs polonais."