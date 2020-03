Iliad : évolution de la gouvernance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À l'occasion du Conseil d'Administration d'Iliad du 16 mars 2020, Xavier Niel, fondateur et premier actionnaire du groupe à plus de 71% du Groupe iliad, a été désigné à l'unanimité Président du Conseil d'Administration de la Société.

Maxime Lombardini est nommé Vice-Président.

Le Conseil d'Administration a par ailleurs proposé la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants lors de la prochaine Assemblée Générale :

Jacques Veyrat, ancien PDG de Neuf Cegetel et du Groupe Louis Dreyfus, actuellement Président d'IMPALA SAS, holding qui contrôle une quinzaine de sociétés dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie notamment. Il apportera au Groupe sa connaissance du secteur des télécommunications et sa pratique d'une gouvernance exigeante.

Céline Lazorthes, fondatrice et Présidente du Conseil de Surveillance du Groupe Leetchi. Elle fera bénéficier iliad de son expérience du marketing digital. Ardente défenseuse de l'entreprenariat féminin, elle apportera également au Groupe son regard sur les questions sociétales.

Le Groupe iliad remercie chaleureusement les trois administrateurs qui quittent le Groupe. Corinne Vigreux n'a pas demandé le renouvellement de son mandat. Pierre Pringuet et Marie-Christine Levet sont parvenus à la fin de leur statut d'administrateur indépendant. Tous trois ont largement contribué, grâce à leur vision stratégique, à la structuration du Groupe et à son exceptionnelle croissance lors de la décennie 2010-2020.

Par ailleurs, Shahrzad Sharvan a été nommée Secrétaire Générale du Groupe par Thomas Reynaud. Elle a rejoint iliad en 2009 et occupé diverses fonctions au sein de la Direction Juridique, avant d'accompagner les projets structurants du Groupe au sein du Secrétariat Général. Cyril Poidatz reste administrateur au sein du Groupe.

Enfin, le succès de l'opération de liquidité et de l'augmentation de capital réalisée le 31 janvier 2020 s'est traduite par une évolution du contrôle exercé sur iliad par Xavier Niel, au travers de sa société holding familiale Holdco. L'aménagement de la gouvernance du Groupe iliad qui s'est opérée dans ce contexte conduit notamment à investir Holdco du rôle de holding animatrice du Groupe.

Cette nouvelle gouvernance vient s'inscrire dans la montée en puissance du plan Odyssée 2024. L'objectif : accompagner le développement du Groupe pour la prochaine décennie...