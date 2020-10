Iliad et Cellnex étendent leur partenariat industriel à la Pologne

(Boursier.com) — Le Groupe iliad annonce avoir étendu son partenariat stratégique avec Cellnex sur les infrastructures passives de télécommunications mobiles de Play en Pologne. Ce partenariat s'inscrit dans le contexte de la démarche de cession d'infrastructures passives annoncée par le management de Play et ses actionnaires actuels.

iliad a conclu un accord avec Cellnex pour la cession de 60% de la société qui aura vocation à gérer les infrastructures passives de télécommunications mobiles de Play et comprenant près de 7.000 sites. Cet accord sera transféré à Play à compter de l'acquisition du contrôle de Play par iliad. Le montant estimé à recevoir par Play est d'environ 804 millions d'euros (sur la base d'un cours EUR/PLN de 4,58).

Ce partenariat industriel présente un double intérêt stratégique. En premier lieu, il renforcera la capacité d'investissement de la société Play qui entre dans un nouveau cycle de développement avec (i) le déploiement et l'acquisition des fréquences 5G, (ii) la densification de son réseau mobile pour accompagner la croissance des usages et enfin (iii) la volonté d'entrer sur le marché fixe.

En second lieu, ce partenariat permet à Play de conserver l'entière maîtrise de son réseau tout en favorisant un déploiement efficace des infrastructures. Il répond ainsi à un double enjeu :

la préservation de son autonomie dans la gestion des éléments actifs de réseaux

la mise en oeuvre d'une plus grande mutualisation des infrastructures passives entre opérateurs dans un contexte où il est nécessaire de concilier le besoin de densification des infrastructures avec une maitrise de l'empreinte environnementale des réseaux.

iliad en tant que futur nouvel actionnaire de Play souhaite lancer un programme de construction d'environ 5.000 sites pour faire face au besoin grandissant de connectivité des clients et entreprises polonaises. Dans le cadre de ses accords, le Groupe s'engagerait à réaliser son programme de construction en partenariat avec Cellnex à hauteur a minima de 1 500 sites, représentant un montant d'environ 400 millions d'euros* sur les 10 prochaines années.

Cette opération industrielle, à l'instar de l'acquisition du contrôle de Play par iliad, est sujette aux conditions réglementaires usuelles pour ce type d'opérations (autorisation par les autorités de concurrence compétentes). La clôture de la transaction pourrait avoir lieu dans le courant du premier semestre 2021, une fois les approbations règlementaires obtenues.

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé d'iliad le 23.10.2020 à 7h00 (heure de Paris).