Iliad : encore du rouge









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad reste en berne ce vendredi et abandonne encore 0,3% à 173,40 euros à Paris. L'opérateur télécoms a dévoilé hier ses comptes intermédiaires. Sur le Fixe, Free est redevenu le 1er recruteur Haut et Très Haut Débit en France sur un trimestre pour la 1ère fois depuis 7 ans. Sur la fibre, Iliad a recruté 243.000 nouveaux abonnés au deuxième trimestre et compte désormais plus de 2 millions de clients. Iliad se fixe désormais comme objectifs 2,8 millions d'abonnés fibre en France en 2020 et plus de 5 millions en 2024.

Le niveau élevé des investissements a fait malgré tout tiquer certains analystes. Prenant acte de ces annonces, New Street a dégradé le titre à 'neutre', expliquant que si les résultats du deuxième trimestre sont "solides", les prévisions révisées pour le FCF en France suggèrent une pause du cours de l'action... Le Credit Suisse a de son côté ajusté son objectif de 111 à 131 euros tout en restant 'neutre'.

Sur les 6 premiers mois de l'année, Iliad a enregistré un EBITDAaL en hausse de 9,4% à 876 millions d'euros avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6% à 960 millions d'euros) et en Italie (réduction des pertes de 22,5% à 84 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros, en progression de 6,8%.

Compte tenu de l'accélération des abonnements Fibre, le solde d'EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) est désormais anticipé supérieur à 700 millions d'euros en 2020 contre 800 ME précédemment. Ce même indicateur est attendu à environ 900 ME l'an prochain contre 1 MdE espéré jusqu'ici...