Iliad : encore du renfort

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad limite son retard à 1,4% ce lundi à 133,45 euros, malgré un décrochage du CAC40 de plus de 4%, alors que l'opérateur télécoms bénéficie de nouveaux renforts du côté des brokers, UBS restant acheteur sur le dossier avec un cours cible ajusté en hausse de 148 à 161 euros... JP Morgan avait auparavant revalorisé le dossier de 155 à 180 euros, tout en restant à 'surpondérer', tandis que Morgan Stanley avait porté son objectif de 145 à 160 euros en étant à 'surpondérer'.

En début de mois, l'opérateur avait été dopé par une note d'Exane BNP Paribas qui avait rehaussé de 'neutre' à 'surperformer' son opinion sur la valeur tout en portant sa cible de 110 à 155 euros. Selon l'analyste, le marché français des télécoms est "à l'aube d'un changement structurel". Le second semestre de 2019 a été "la meilleure période pour les opérateurs français de mémoire récente", compte tenu des signes de rationalité des prix et de la baisse de l'activité promotionnelle, soulignait le courtier. Les ventes d'actifs et le financement hors bilan vont venir verrouiller les nouveaux coûts inflationnistes, ce qui nécessitera une augmentation annuelle des prix de 1 à 2% en compensation...

Selon le consensus 'Bloomberg', l'objectif moyen à douze mois sur le dossier se situe désormais à plus de 145 euros.