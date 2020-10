Iliad : en mode pause

Iliad : en mode pause









Crédit photo © Iliad

(Boursier.com) — Iliad redonne 0,6% à 162,15 euros ce mardi, tandis que Morgan Stanley a ajusté son objectif de cours de 165 à 175 euros, tout en restant à 'pondération en ligne' sur l'opérateur. New Street Research est de son côté passé à l''achat' sur Iliad avec un objectif de cours de 210 euros. L'annonce des résultats des enchères destinées à attribuer les fréquences mobiles 5G en France a soutenu le secteur dernièrement... La vente, organisée par l'Arcep, l'autorité de tutelles des télécoms, portait sur onze blocs de 10 MHz, mis en vente au prix minimum de 70 millions d'euros. Le prix final par bloc est ressorti à 126 millions d'euros à l'issue de 17 tours d'enchères. Dans le cadre de cette opération, Orange a obtenu la quantité la plus élevée de fréquences 5G, avec 4 blocs pour 854 millions d'euros, SFR (Altice) 3 blocs pour 728 ME, Bouygues Telecom (Bouygues) 2 blocs et Free (Iliad) 2 blocs, pour 602 ME chacun. Au global, l'Etat va récupérer près de 2,8 milliards d'euros à l'issue de ce processus...

Pour Oddo BHF, ce résultat témoigne d'une réelle volonté de la part de l'Etat de ne pas entamer la capacité d'investissement des opérateurs et d'une vraie discipline de la part de ces derniers qui ont eu un comportement raisonnable pendant ces enchères.