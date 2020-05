Iliad en croissance de 6,9% en début d'exercice, craint les effets de la crise

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 6,9% sur les trois premiers mois de l'année, à 1,382 MdE, tiré par la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (150 millions de chiffre d'affaires sur 3 mois), la hausse du chiffre d'affaires services en France (+4,2%), deux facteurs absorbant la baisse des ventes d'équipements qui contrairement au 1er trimestre 2019 n'ont pas bénéficié d'un nouveau lancement de produit (Freebox Delta).

Dans un marché français qui reste très concurrentiel, au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires enregistre un cinquième trimestre consécutif de croissance, en hausse de 1,7% à 1 233 millions d'euros. Le chiffre d'affaires service enregistre une progression plus prononcée, de 4,2% (5,8% en excluant l'impact de l'offre de livres numériques).

"Les résultats du 1er trimestre 2020 confirment la dynamique de croissance et les très bonnes performances commerciales et réseaux enregistrées depuis plusieurs trimestres", se félicite le groupe qui prévient toutefois que si les impacts sociaux et financiers pour le Groupe iliad sont pour l'instant limités, l'épidémie pourrait l'impacter ainsi que ses objectifs.

La crise a impacté les activités commerciales et les déploiements d'infrastructures du Groupe. Au cours des 3 semaines d'activité en Italie et les 2 semaines en France concernées par les mesures de confinement sur ce 1er trimestre 2020, les recrutements de nouveaux abonnés ont été ralentis. En France, la baisse du churn permet néanmoins de neutraliser ce ralentissement. Le rythme des déploiements est, lui aussi, moins soutenu. Le fort ralentissement du traitement des démarches administratives (autorisations de voirie et permis de construire) va peser sur les déploiements du 2nd trimestre.