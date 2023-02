Iliad émet un emprunt obligataire de 500 ME

(Boursier.com) — Le Groupe iliad a placé, ce 8 février, une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité de 7 ans (soit une échéance au 15 février 2030) et un coupon annuel de 5,625%.

Cette transaction, qui a rencontré une forte demande des investisseurs, permet au Groupe de continuer à tirer avantage de l'amélioration des conditions de marchés observée depuis fin 2022, ainsi que de refinancer une partie de sa dette bancaire existante en renforçant sa structure financière et sa liquidité, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Cette opération, intervenue à peine 2 mois après le dernier placement du Groupe de 750 millions d'euros en décembre 2022, permet à iliad de réaffirmer son statut d'émetteur majeur sur le marché européen des obligations seniors avec un encours désormais de 4,5 milliards d'euros.

Avec cette émission, notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody's, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées, iliad poursuit la consolidation de son profil de liquidité, dans la continuité des lignes de financement bancaires d'un total de 5 MdsE mises en place en juillet 2022 et de la ligne de crédit bilatérale signée avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour 300 ME en décembre 2022.