Iliad : Disney+ débarque sur le player Free Devialet

(Boursier.com) — Dès ce 5 octobre, Free (Groupe Iliad) lance un nouveau service destiné à enrichir l'offre de contenus proposée à ses abonnés Freebox. Les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Delta avec Player Devialet ainsi que les abonnés Freebox One ont désormais accès en option à Disney+ directement via leur Freebox. Ils bénéficient d'une offre exceptionnelle avec 6 mois inclus, puis 8,99 euros/mois, sans engagement.

Disney+ est une plateforme sans publicité avec une grande variété de longs métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vues réelles et animées et de courts métrages. La plateforme offre de plus un accès au catalogue de films et de contenus TV des studios du groupe Disney.

Rappelons que Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour les films et les contenus des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mais aussi de Star, son monde de divertissement généraliste.