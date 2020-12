Iliad : Disney+ arrive chez Free !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Disney +, le service de streaming de The Walt Disney Company (TWDC) arrive chez Free ! Avec ses nombreux contenus Disney+ Originals et son large catalogue de films, séries et documentaires, Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir à loisir de nombreuses oeuvres les plus appréciées issues des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic... et bien plus encore !

Dès aujourd'hui, les abonnés (actuels et nouveaux) Freebox Pop ainsi que les abonnés Freebox Delta avec Player Pop ont accès en option au service directement via leur Freebox, et bénéficient d'une offre exceptionnelle avec 6 mois inclus, puis 6,99 euros/mois, sans engagement. Free est le 1er opérateur à proposer l'intégralité des contenus Disney+ directement sur la télévision via la Freebox...