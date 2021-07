Iliad dégage un bénéfice de 239 ME, en hausse de 15%











(Boursier.com) — Iliad dont on apprenait ce matin que Xavier Niel, actionnaire de contrôle, allait lancer une OPA simplifiée au prix de 182 euros publie aussi ses résultats semestriels.

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires Groupe s'affiche en croissance de 33,7% (taux de croissance également de 33,7% au 2ème trimestre) à 3,72 milliards d'euros porté par la consolidation (depuis le 18 novembre 2020) de Play en Pologne, par le rebond de la croissance en France et par une performance soutenue de l'Italie. Retraité de la consolidation de Play, le chiffre d'affaires Groupe voit sa croissance au 2ème trimestre s'améliorer légèrement par rapport au 1er trimestre à 4,9%. La France voit son chiffre d'affaires progresser de 2,7% au 1er semestre à 2,54 milliards d'euros et de 3,0% au 2ème trimestre, porté par l'amélioration de la tendance des ventes mobiles facturées aux abonnés (+7,2%) et par une bonne performance des services Fixes en croissance de 5,9%. En Italie, le chiffre d'affaires croît de 22,9% sur les 6 premiers mois de 2021 à 383 millions d'euros, avec un taux de croissance de 20,4% au 2ème trimestre.

Iliad enregistre une forte hausse de l'EBITDAaL au 1er semestre à +59,5% à 1,40 milliard d'euros portée essentiellement par la consolidation de la Pologne pour 373 millions d'euros intégrant un impact positif lié à la cession complémentaire de sites mobiles à On Tower Poland. Retraité de la consolidation de Play, l'EBITDAaL du Groupe s'affiche néanmoins en forte croissance à +17% avec l'Italie générant pour la 1ère fois un EBITDAaL positif et la France qui continue d'améliorer sa marge. Le résultat net progresse de 15% à 239 millions d'euros, sachant que le résultat net du 1er semestre 2020 bénéficiait d'une plus-value enregistrée lors de la cession de 51% d'IFT à Infravia. Le cash flow opérationnel du Groupe progresse fortement, passant de 31 millions d'euros au 1er semestre 2020 à 362 millions d'euros au 1er semestre 2021.