Iliad : décès de Nicolas Jaeger, DG délégué du groupe

(Boursier.com) — Iliad annonce la disparition de Nicolas Jaeger, son Directeur Général Délégué. "C'est avec beaucoup d'émotion et une profonde tristesse que le Groupe iliad annonce la disparition de Nicolas Jaeger, Directeur Financier et Directeur Général Délégué du Groupe, survenue brutalement le 15 janvier. Le Groupe adresse toutes ses pensées et son soutien à son épouse, Anne, à ses trois enfants, ainsi qu'à toute sa famille", indique le groupe.

Nicolas Jaeger avait rejoint le Groupe iliad en 2007 en qualité de Responsable des relations investisseurs et a été nommé Trésorier du Groupe en 2011. Devenu Directeur Financier en 2018, puis Directeur Général Délégué en 2021, il a été l'un des grands artisans du développement du Groupe iliad, notamment à l'international. Il était aussi membre du Conseil d'Administration de Millicom, de TRM, d'IFT et de PLAY en Pologne.

La direction du Groupe iliad et ses équipes "expriment toute leur reconnaissance pour sa contribution unique au développement du Groupe iliad. Nos équipes en France, en Italie et en Pologne rendent aujourd'hui hommage au dirigeant, au collègue et à l'ami qu'elles ont perdus".

Xavier Niel (Président du Conseil d'Administration) et Thomas Reynaud, (Directeur Général du Groupe iliad) ajoutent : "Nous avons appris la disparition de Nicolas avec sidération et une peine infinie. C'était en toutes choses, une force qui va, qui dévorait la vie et qui bousculait tout sur son passage par son énergie et sa créativité, toujours avec gentillesse et droiture. Il était heureux et libre chez Free et au sein du Groupe iliad. Toutes nos pensées vont aujourd'hui à sa famille et ses proches".