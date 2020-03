Iliad : de nouvelles avancées sur le RIP Losange

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Commencé fin septembre 2019 sur les départements des Ardennes (08), de la Marne (51), et de la Meurthe et Moselle (54), Free (Groupe Iliad)a ouvert la commercialisation de son offre fibre début décembre sur les départements de l'Aube (10), de la Meuse (55) et des Vosges (88) et début mars 2020 sur la Haute-Marne (52). Dans le cadre de la délégation de service public concédée par la région Grand Est, l'offre Fibre Free est donc désormais accessible depuis début mars sur les 7 départements desservis par le Réseau d'Initiative Publique (RIP) Losange.

Désormais, plus de 69.000 logements sont éligibles. Ils sont répartis sur 280 communes desservies par Losange. Par la suite, la Fibre Free sera proposée sur toutes les communes déployées par Losange et en particulier dans les prochaines semaines à Vouziers (08), Nogent-sur-Seine (10), Suippes (51), Langres (52), Chanteheux (54), Thierville-sur-Meuse (55) et Neufchateau (88).

Sur la région Grand Est, les offres Fibre Free sont accessibles sur plus de 1,1 million de logements éligibles sur l'ensemble des 10 départements dont 200.000 foyers desservis par le réseau RIP Rosace (67 et 68).

Free confirme sa volonté d'être présent sur l'ensemble du territoire. Le groupe illustre ainsi son engagement en faveur du déploiement de la Fibre sur tout le territoire, et sa volonté d'être présent sur les RIP.

Les abonnés dégroupés Freebox ADSL éligibles à l'offre Fibre Free seront contactés par le groupe pour leur proposer la migration avec l'intervention d'un technicien à leur domicile. Cette intervention de raccordement en fibre optique se fait sans frais pour l'abonné.