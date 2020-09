Iliad confirme sa bonne dynamique commerciale et enregistre de solides performances

(Boursier.com) — Le Groupe iliad continue sur sa lancée et enregistre au 1er semestre 2020 des résultats commerciaux très solides marqués par une hausse de 6,8% du chiffre d'affaires Groupe, à 2,78 milliards d'euros. La croissance du 2ème trimestre a atteint 6,7% avec un chiffre d'affaires de 1,40 milliard d'euros. La croissance du chiffre d'affaires France est de 1,8% à 2,48 milliards d'euros, dont 1,9% au 2ème trimestre à 1,24 milliard d'euros. La performance du Mobile au 2ème trimestre a été impactée négativement par la crise COVID-19 à hauteur d'environ 20 millions d'euros.

Le groupe souligne la croissance soutenue des ventes en Italie au 1er semestre à 312 millions d'euros (+76%) dont 162 millions d'euros au 2ème trimestre (+68%) malgré le contexte sanitaire et économique très difficile.

Iliad publie par ailleurs un rebond de l'EBITDAaL Groupe de 9,4% à 876 millions d'euros avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6% à 960 millions d'euros) et en Italie (réduction des pertes de 22,5% à 84 millions d'euros) ;

Le résultat net est de 208 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 1er semestre 2019 grâce aux bons résultats en France, à la réduction des pertes en Italie et à la plus-value dégagée dans le cadre de l'opération réalisée en France avec Infravia.

Le groupe fait part d'une forte hausse du cash flow opérationnel1 en France, à 339 millions d'euros contre 131 millions d'euros au 1er semestre 2019, tout en maintenant les efforts importants du Groupe pour améliorer sa couverture mobile, connecter les nouveaux clients fibre et innover dans une Freebox de nouvelle génération.

Le bilan est solide avec un levier financier de 2,16x à fin juin 2020 (dettes nettes de 3,7 milliards d'euros) ;

Le dividende est de 2,60 euros par action, payé en juillet, suite à la tenue de l'AGM 2019 le 21 juillet.

Sur le Fixe, Free redevient le 1er recruteur Haut et Très Haut Débit en France sur un trimestre pour la 1ère fois depuis 7 ans.

Sur la Fibre, le Groupe reste no1 en termes de recrutements pour le 5ème trimestre consécutif, avec 243.000 nouveaux abonnés au 2ème trimestre 2020 et une base qui dépasse désormais les 2 millions d'abonnés.

Sur le Mobile, le Groupe confirme son redressement commercial avec un gain net d'abonnés pour le 3ème trimestre consécutif (+80.000 abonnés). La montée en gamme de la typologie des abonnés se poursuit, avec le recrutement de 105.000 abonnés sur les offres 4G au 2ème trimestre.

En Italie, le Groupe compte désormais près de 6,3 millions d'abonnés Mobile. En deux ans, iliad a conquis 8% de part de marché.

Ces résultats sont le fruit des efforts déployés par iliad dans le cadre de son plan stratégique 'Odyssée 2024'.

Le Groupe a fortement accéléré les déploiements de ses réseaux, avec la généralisation des fréquences 700 Mhz 4G sur le Mobile et la revue à la hausse de ses objectifs de déploiement à court et moyen termes sur la Fibre.

Le succès de la Freebox Pop, lancée en juillet dernier, a permis au Groupe de renouer avec ses fondamentaux, l'innovation et la simplicité. Dans la foulée, Free a simplifié ses offres commerciales sur le Fixe.

Ces bons résultats commerciaux se retrouvent dans la performance économique solide du 1er semestre 2020.

iliad reste un employeur dynamique avec, au cours du 1er semestre 2020, le recrutement de plus de 1.000 collaborateurs - dont 28% sont âgés de 18 à 24 ans. Par ailleurs, le Groupe a renoncé à recourir au chômage partiel pendant la période du confinement.

Fort de ces solides résultats, iliad va poursuivre la mise en oeuvre de son plan Odyssée 2024. La feuille de route du Groupe pour les prochains mois est bien remplie, avec l'entrée prochaine sur le marché du B2B en France, la préparation de l'entrée sur le marché du Fixe en Italie, la poursuite du déploiement des réseaux sur tous les territoires et l'accélération de la performance commerciale grâce à la Freebox Pop.

Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad, commente : "La 1ère étape du plan de transformation Odyssée 2024 est réussie, puisque nous enregistrons un fort rebond de la performance commerciale et un retour de la croissance. La demande des Français pour la fibre et le succès du lancement de la Freebox Pop nous amènent à revoir à la hausse nos objectifs sur le déploiement de la fibre optique. Nous entrons désormais dans la 2ème phase du plan Odyssée 2024 avec de nombreux chantiers à mener dans les prochains trimestres, notamment le lancement des activités B2B en France et Fixe en Italie."