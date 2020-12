Iliad : casse les prix !

Iliad : casse les prix !









Crédit photo © Iliad

(Boursier.com) — Iliad monte de 1,7% à 173 euros ce mercredi, alors que parmi les dernières notes de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 155 à 170 euros avec un avis à 'conserver' dans le cadre du lancement de la 5G qui voit le groupe ne pas augmenter ses tarifs à la grande surprises de certains analystes. Iliad a confirmé viser une Marge d'EBITDAaL France (hors B2B et vente d'équipements) de plus de 40% en 2020 ainsi qu'un solde d'EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) supérieur à 700 ME.

Dans une étude récente, Bryan Garnier estimait que la solidité des activités actuelles et les nouvelles initiatives en France ('B2B'), en Italie (fixe) et en Pologne (Play mobile+ fixe) permettront au groupe de soutenir une croissance d'environ 5% à moyen terme, parallèlement à une forte amélioration des flux de trésorerie... Le courtier s'attend par ailleurs à ce que l'endettement reste sous contrôle, malgré ces initiatives de développement.