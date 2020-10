Iliad : Bruxelles autorise le rachat du Polonais Play

Iliad : Bruxelles autorise le rachat du Polonais Play









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sans surprise, Bruxelles a autorisé, à la mi-journée, l'acquisition de Play Communications par Iliad. La Commission européenne a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence étant donné l'absence de chevauchements horizontaux entre les activités des entreprises, car celles-ci sont actives dans des pays différents. La Commission a également constaté que la relation verticale entre les marchés en amont de la fourniture en gros de services de terminaison d'appel sur les réseaux mobiles et fixes, et de services d'itinérance internationale, et les marchés en aval des services de télécommunications mobiles et fixes au détail, résultant de l'opération, ne poserait pas de problème, car les marchés en amont sont soumis à une réglementation ex ante. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure normale de contrôle des concentrations.

Iliad avait annoncé il y a un mois le rachat du premier opérateur mobile en Pologne pour 3,5 milliards d'euros (valeur d'entreprise).