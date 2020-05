Iliad bondit après la confirmation des objectifs

Iliad bondit après la confirmation des objectifs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Iliad grimpe de 5% à 147,8 euros en fin de matinée à Paris. L'opérateur télécoms, qui a continué à gagner de nouveaux abonnés, a dégagé un chiffre d'affaires de 1,382 MdE au premier trimestre, en hausse de 6,9%. Confronté à un marché très concurrentiel en France, Iliad a indiqué avoir recruté 100.000 nouveaux abonnés pour ses offres mobile 4G. "Sur la Fibre, le Groupe enregistre 215.000 recrutements nets, dont une majorité de nouveaux abonnés, et reste ainsi le 1er recruteur pour le 4 ème trimestre consécutif".

L'épidémie actuelle de coronavirus a pour conséquences, outre les aspects humains, le ralentissement de l'activité économique. Les impacts sociaux et financiers pour le Groupe Iliad sont pour l'instant limités. Néanmoins, cette épidémie pourrait impacter la société et ses objectifs comme l'ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile... La firme vise néanmoins toujours une marge d'EBITDAaL France (hors B2B et vente d'équipements) de plus de 40% cette année et un solde d'EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) de plus de 800 ME, et d'environ 1 milliard d'euros en 2021.

Goldman Sachs ('neutre') estime que les revenus légèrement supérieurs aux attentes et la confirmation des objectifs devraient rassurer. Le courtier souligne que les recettes ont été soutenues par un marché français inflationniste qui a entraîné une croissance "robuste" continue, tandis que la dynamique en Italie se poursuit.