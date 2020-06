Iliad : B Smart, une nouvelle chaîne sur la Freebox

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — B Smart lance en avant-première sur la Freebox sa chaîne TV dédiée à l'économie et à la finance. Conçu par des professionnels de l'information business, B Smart se positionne comme le média du rebond, la chaîne des audacieux . La chaîne s'adresse aux décideurs, à tous les entrepreneurs et à tous ceux qui réfléchissent sur ce que doit être le monde de demain .

Développement durable, mobilité, PME/ETI/territoires, bourse, RSE, industrie & services, santé, emploi, tech, start-up... B Smart apporte un éclairage sur tous les grands thèmes économiques du quotidien et souhaite donner la parole aux acteurs de ces communautés. Pensée comme un espace de réflexion, d'analyse et d'expertise, B Smart va mettre en avant la création de valeur économique, sociétale et environnementale des entreprises.

Plus que jamais, B Smart trouve sa raison d'être dans la mobilisation indispensable de tous les acteurs économiques. C'est l'heure où chacun doit se demander ce qu'il peut faire pour le pays, et nous serons le creuset de cette énergie , explique Stéphane Soumier, Président de B Smart.

Cette nouvelle chaîne est disponible dans le bouquet basic de la Freebox (accessible pour toute la gamme de Freebox), sur le canal 327.