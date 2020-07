Iliad : avalanche d'avis

Iliad : avalanche d'avis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad monte de 0,7% ce mercredi à 174,85 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a revalorisé le titre de 185 à 200 euros en restant à 'surpondérer' sur le dossier. Caixa Bank BPI a en revanche dégradé la valeur à 'neutre' avec un cours cible de 190,4, tout comme Bryan Garnier redevenu 'neutre' avec une 'fair value' portée de 149 à 180 euros. Auparavant, Barclays avait ajusté son cours cible à 190 euros, tout en restant à 'surpondérer'. Après le lancement de son fonds de solidarité Solid-19, Iliad a annoncé une prise de participation minoritaire de 30% dans l'un de ses fournisseurs les plus innovants : Instadrone, le 1er réseau d'opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France. Créée en 2014, la structure compte aujourd'hui 23 agences en France et 4 à l'étranger. Depuis 2016, elle s'est spécialisée dans la récupération et l'analyse de données techniques pour les secteurs industriels (énergie, BTP, environnement...) en développant son propre bureau d'études radio et géomatique. Ses prestations adressent un large panel de besoins en forte expansion : réalisation de plans topographiques, inspection de bâtiments, collecte de points géo-référencés pour de la modélisation de structures, suivi de chantiers, contrôle de la qualité de l'air, prélèvements, etc.

Le mois dernier, Morgan Stanley avait ajusté le dossier à 'pondération en ligne', mais avec un objectif maintenu à 165 euros. Iliad a réalisé de bonnes performances et l'intensité de la concurrence en France continue de s'atténuer, mais la valorisation de la société semble tendue, alors qu'elle va devoir faire face à des bases de comparaison plus difficiles, expliquait le broker. En outre, la croissance des bénéfices en France reste solide mais ralentit quelque peu, avec des vents contraires croissants sur les résultats, notamment la TVA, les dépenses de location de tours et les coûts de gros...