iliad annonce la signature avec Engie et Statkraft de trois nouveaux contrats d'achat d'énergies renouvelables

(Boursier.com) — Le Groupe iliad poursuit la mise en oeuvre de son 'Plan Climat' suivant les deux axes d'action annoncés en janvier 2021 : réduire ses émissions carbone d'une part, et décarboner son approvisionnement énergétique d'autre part. "Deux étapes importantes viennent d'être franchies en ce sens avec la validation de notre trajectoire carbone auprès de l'initiative Science Base Target (SBTi) et la signature de trois nouveaux contrats d'achat d'énergies renouvelables dans nos trois géographies" commente la direction.

Le Groupe iliad annonce la signature avec ENGIE et Statkraft de trois nouveaux contrats d'achat d'énergies renouvelables, ou Power Purchase Agreements (PPA) dans ses trois géographies. Le Groupe poursuit ainsi ses efforts pour soutenir le développement de nouvelles capacités d'énergies renouvelables dans les pays où il opère...

Sainte-Gemme en France, Latina en Italie, Resko en Pologne : ces trois communes auront désormais pour point commun d'abriter des fermes photovoltaïques dont le Groupe iliad s'est engagé à acheter la production pour les 10 à 15 années à venir à compter de leur mise en service en 2025.

Stratégie validée

Le groupe s'est engagé en Pologne et en Italie, pays de son implantation géographique où le mix énergétique est le plus carboné, à couvrir au moins 50% de sa consommation d'électricité via des PPAs d'ici 2035. En France, l'objectif est d'atteindre 20%... Cette stratégie vient s'inscrire dans l'engagement pris par le Groupe iliad en 2021, lors de la publication de son Plan Climat, de couvrir sa consommation directe d'électricité par des énergies renouvelables.

En tenant compte du premier PPA du Groupe, annoncé en janvier 2023, cela porte à près de 140 GWh la capacité de production d'électricité renouvelable développée grâce au Groupe, soit approximativement l'équivalent de la consommation domestique annuelle d'une ville comme Quimper en France, Padoue en Italie ou Cz?stochowa en Pologne.

Cela correspond aussi à la consommation électrique induite par l'utilisation de nos infrastructures réseaux par 5 millions de nos abonnés en Europe. La part de la consommation électrique directe du Groupe iliad couverte par des énergies renouvelables issues des PPAs atteindra ainsi 13% en 2025.