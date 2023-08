iliad : Accélération des gains de parts de marché au 1er semestre

(Boursier.com) — Le Groupe iliad a accéléré ses gains de parts de marché sur tous ses segments et continue de surperformer le secteur européen en termes de croissance du chiffre d'affaires. Cette croissance permet de maintenir un niveau d'investissements soutenu et de renforcer la structure financière du Groupe.

Au 1er semestre la croissance du chiffre d'affaires, qui a atteint 4,44 milliards d'euros au 1er semestre 2023, s'établit à 10,4% (8,0%1 au 2ème trimestre). Les ventes progressent ainsi de 7,7% en France, de 12,2% en Italie et de 17,9% en Pologne.

En France, Free affiche à nouveau de bonnes performances commerciales : avec 128.000 nouveaux abonnés nets mobiles (187.000 abonnés 4G/5G) et 42.000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit (205.000 sur la Fibre), Free termine leader des recrutements de nouveaux abonnés en France au 2ème trimestre. Ces performances confirment la puissance de la marque Free, dont la singularité, en termes de rapport qualité prix, s'est encore renforcée ces derniers mois dans un contexte inflationniste.

En Italie, au 2ème trimestre, iliad Italia a, comme tous les trimestres depuis son lancement en 2018, maintenu sa position de leader en termes de recrutements de nouveaux abonnés nets sur le Mobile (+267 000) et a enregistré 18.000 nouveaux abonnés nets sur la Fibre.

"En Pologne, la performance commerciale sur le mobile s'améliore par rapport au trimestre précédent avec 77.000 nouveaux abonnés nets sur le 2ème trimestre porté par une très bonne performance sur les abonnements postpayés (+98.000) absorbant la normalisation du segment prépayé (-21.000). Sur le segment Fixe, les recrutements nets atteignent 19.000 unités, une croissance modérée et liée en grande partie au recentrage de l'activité commerciale sur le réseau de P?O mais qui ne réflète pas encore le plein potentiel de nos offres convergentes" explique le groupe.

Malgré le contexte d'inflation et la hausse des prix de l'énergie, l'EBITDAaL du Groupe est en croissance de 4,1% sur le 1er semestre. Cette croissance résulte d'une part de la croissance soutenue des activités, mais aussi du fort levier opérationnel en Italie avec le rapide déploiement du réseau mobile.

"Les investissements du Groupe s'élèvent à 1,04 milliard d'euros au 1er semestre 2023, soit 23,4% du chiffre d'affaires, en légère hausse (+1,9%). Ce niveau d'investissement reflète la forte demande pour nos services tant sur le marché Résidentiel (Freebox de dernières générations, mise à jour des set-top box en Pologne, croissance très soutenue de la Fibre en France et en Italie) que sur le marché Entreprises (Freebox Pro, Solutions Experts, Public Cloud notamment) avec un accent particulier mis sur nos datacenters (extensions, densifications, mises à niveau)" poursuit la direction.

Le Free Cash-Flow opérationnel progresse de 8,1%6 au 1er semestre à 602 millions d'euros, soit une hausse de 45 millions d'euros sur 12 mois et portée par l'Italie dont la contribution négative s'est considérablement réduite.

"La structure financière du Groupe s'est renforcée sur le semestre : le levier financier a diminué à 3,1x à fin juin 2023 contre 3.2x à fin décembre 2022, une baisse de 0,1x permise par le produit de cession des 50% dans PSO, notre Fiberco en Pologne et la croissance de l'EBITDaL sur les 12 derniers mois. Le niveau de liquidités du Groupe reste excellent avec 4,2 milliards d'euros de disponibilités à fin juin, une partie significative (2,7 milliards d'euros) bénéficiant d'une maturité étendue de 12 mois post renégotiation finalisées en juillet 2023".

Sur le plan Environnemental, le Groupe a finalisé au cours du 2ème trimestre deux étapes importantes : la soumission pour validation par la SBTi de sa trajectoire de réduction de nos émissions de CO2 ainsi que le questionnaire annuel CDP. Sur le plan Social, le Groupe a publié début juillet les résultats de son baromètre social France 2023 et se réjouit d'enregistrer d'excellents résultats avec un taux de 82% de satisfaction globale.

Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad, a déclaré : "Les résultats du premier semestre se traduisent par une accélération de nos activités, dans nos trois pays, France, Pologne et Italie. Dans un contexte macro-économique encore plein d'incertitudes, la prudence s'impose mais le modèle de développement d'Iliad démontre sa robustesse."