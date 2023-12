Iliad a racheté une partie de ses obligations d'échéances février et octobre 2024

(Boursier.com) — iliad SA annonce le succès de son offre de rachat lancée le 6 décembre portant sur ses emprunts obligataires d'un montant nominal respectif de 600 millions d'euros portant intérêt au taux de 0,750% et venant à échéance le 11 février 2024 (obligations février 2024) et de 650 ME portant intérêt au taux de 1,500% et venant à échéance le 14 octobre 2024 (obligations octobre 2024). Ces obligations existantes sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg (Offre de Rachat).

Le montant nominal total des obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat et acceptées par la société s'élève à 570,5 ME.

Le montant nominal total des obligations février 2024 restant en circulation est de 234,9 ME et le montant nominal total des obligations octobre 2024 est de 444,6 ME.

Les obligations rachetées dans le cadre de l'offre de rachat seront annulées.