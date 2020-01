Iliad : 120 euros pour repère

(Boursier.com) — Suite aux résultats de l'offre publique de rachat d'un montant de 1,4 milliard d'euros portant sur 19,7% de son capital, Iliad a lancé une augmentation de capital par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires, d'un montant brut identique destinée à financer intégralement l'OPRA.

Le prix de souscription est de 120 euros par Action Nouvelle.

Les actionnaires inscrits en compte à la date du 17 janvier bénéficient d'un délai de priorité de souscription, courant du 20 janvier 2020 au 22 janvier 2020 (inclus) à 17 heures, non négociable et non cessible.

Xavier Niel, actionnaire majoritaire de la société, détenant aujourd'hui directement ou indirectement (par l'intermédiaire des sociétés Holdco, NJJ Market et Rock Investment) 52,10% du capital de la Société s'est engagé de manière irrévocable à souscrire à l'Augmentation de Capital via Holdco II.

Parmi les brokers, JP Morgan a remonté son objectif de cours de 150 à 155 euros tout en restant à 'surpondérer' sur le dossier. Le titre reste calé sur la barre des 120 euros ce mercredi...