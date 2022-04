ILBE : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'assemblée des actionnaires d'ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société spécialisée dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels, s'est tenue le 14 avril. Elle a approuvé en session ordinaire les états financiers d'Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SpA au 31 décembre 2021, les rapports des administrateurs sur les opérations, des commissaires aux comptes et des auditeurs indépendants, et a pris note de la présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2021.

L'assemblée générale a également décidé d'affecter le bénéfice net de l'année 2021 de Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SpA, égal à 20,7 millions d'euros, à une réserve extraordinaire.

Enfin, l'Assemblée générale a désigné la société EY SpA pour la vérification des comptes de la société. Elle restera en fonction pendant 3 ans, jusqu'à la date de l'Assemblée générale appelée à approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024.