ILBE : nouveaux contenus courts et innovants

(Boursier.com) — ILBE , société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels, annonce la production de nouveaux contenus courts et innovants spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des nouvelles générations de plus en plus habituées à des clips de courte durée en raison de la croissance exponentielle des réseaux sociaux tels que Tik Tok et Instagram.

Les droits de distribution mondiale des trois projets de 100 épisodes chacun ont été cédés par ILBE à 'The Wonderfilm Media Corporation' pour un montant total de 17,1 millions d'euros à réaliser entre l'exercice en cours et le prochain exercice 2023. En outre, ILBE se chargera de la distribution en Italie.

'The Wonderfilm Media Corporation' est un nouveau client et l'une des principales sociétés de divertissement américaines, avec des bureaux à Hollywood et à Londres. Elle se concentre principalement sur la production de longs métrages et de séries télévisées de haute qualité destinés au marché international.

La nouvelle série, qui sera disponible à partir de la fin du deuxième trimestre 2023, contiendra des épisodes d'une durée de 60 secondes par épisode et mettra en scène des personnages sympathiques de la série dérivée du film d'animation Arctic Dogs.