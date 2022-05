Ilbe : Lancement du programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels, conformément aux articles 2357 et 2357-ter du Code civil ainsi que l'article 132 du décret législatif no 58/1998 et l'article 144-bis du règlement Consob no 11971/1999, annonce le lancement, à compter du 18 mai 2022, du programme d'achat d'actions propres (rachat) jusqu'à un maximum de 150.000 actions ordinaires (représentant environ 0,4% du capital social actuel) et pour une contre-valeur maximale de 300.000 euros.

Le programme, conformément aux articles 2357 et 2357 ter du code civil italien, est en application de la résolution de l'assemblée des actionnaires du 12.11.2021 déjà rendue publique. Afin d'exécuter le programme de rachat, ILBE a désigné Intermonte SIM comme intermédiaire tiers qualifié, qui prendra les décisions d'achat en fonction du calendrier des transactions et dans le respect des limites quotidiennes de prix et de volume et des conditions du programme.

Le programme de rachat prendra fin le 30 septembre 2022. Toute modification ultérieure du programme de rachat sera promptement communiquée au public de la manière et dans les conditions prévues par la loi applicable.