ILBE : la marge sera moins dynamique en 2023

(Boursier.com) — Le 1er trimestre d'ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) s'est achevé sur un chiffre d'affaires de 32,5 millions d'euros (26,9 millions d'euros au 1er trimestre 2022) et un EBIT de 3,2 ME (4 ME au 1er trimestre 2022), soit une marge d'EBIT de 10% du chiffre d'affaires (14,9% au 1er trimestre 2022), en légère baisse en raison du changement de stratégie mis en oeuvre au dernier trimestre de l'année dernière concernant la vente de droits de distribution pour les films dits "familiaux", avec la constatation d'un amortissement plus élevé.

ILBE a enregistré un bénéfice net de 2,5 ME au 1er trimestre 2023 (3,3 ME au 1er trimestre 2022).

Le carnet de commandes, qui s'élevait à 172,9 ME au 31 décembre 2022, a atteint 186,9 ME au 31 mars 2023, grâce à de nouvelles commandes pour Tik Tok et des films d'animation.

L'endettement financier net au 31 mars 2023 s'élève à 37,6 ME, net de l'effet de 3 ME liés à la norme IFRS 16 relative aux contrats de location (23,1 ME au 31 décembre hors 2022, et 28,9 ME au 31 mars 2022).

L'augmentation de la dette au 1er trimestre est due mécaniquement aux investissements réalisés sur la période pour plusieurs productions majeures (Verona, Paradox effect, Skincare, Kill them all, Tik Tok, Film d'animation : Baby Puffins & Bunny). L'encaissement des créances et la diminution attendue des investissements réduiront la dette nette au cours des prochains trimestres.

La période allant jusqu'au 31 mars 2023 s'est achevée sur des fonds propres nets de 91,8 ME, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2022 (89,4 ME).

Perspectives

Compte tenu de ces éléments, la prévision d'une croissance du chiffre d'affaires et de la production immobilisée, associée à une dynamique de marge plus faible que les années précédentes, est confirmée pour l'exercice 2023.