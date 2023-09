ILBE : L'EBIT consolidé a atteint 2,7 millions d'euros au 30 juin

(Boursier.com) — Le conseil d'administration d'ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels, s'est réuni et a approuvé le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin 2023, préparé conformément aux normes IAS/IFRS. La période s'est achevée sur un chiffre d'affaires total de 60 millions d'euros, en baisse de 28% par rapport aux 83,3 millions d'euros du premier semestre 2022. L'EBIT consolidé a atteint 2,7 millions d'euros, soit 4,5% du chiffre d'affaires total (11,2 millions d'euros au premier semestre 2022, avec une marge de 13,5%).

L'EBIT du groupe affiche une baisse par rapport à la même période de 2022, principalement en raison de la diminution des revenus provenant des droits de distribution des films dits "familiaux" et de Puffins & Arctic Friends.

Le premier semestre 2023 s'est clôturé avec un bénéfice net de 608.000 euros, contre 3,4 millions d'euros au premier semestre 2022.

La dette financière nette (nette de l'effet net de 2,8 millions d'euros lié à l'application de la norme IFRS 16) a augmenté à 41,3 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022 (23,1 millions d'euros et 25,8 millions d'euros bruts des effets de la norme IFRS 16), en raison de l'augmentation des investissements réalisés et payés au cours de la période, qui se sont ajoutés à l'effet financier négatif de la baisse des revenus des droits de distribution des films dits "familiaux" et des Puffins et amis de l'Arctique.