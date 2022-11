ILBE : confiant grâce à une bonne visibilité sur les projets

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Iervolino and Lady Bacardi Entertainment pour les 9 premiers mois de 2022 s'élève à 100 millions d'euros, contre 134 ME au 30 septembre 2021, en raison de l'impact de l'achèvement de la production d'Artic Friends. En revanche pour les nouvelles séries animées en cours de production (Baby Puffins & Bunny), les livraisons ont commencé au 2e trimestre de cet exercice.

L'EBIT atteint 13,2 ME sur les 9 premiers mois de l'année et la marge d'EBIT s'établie à 13,2% (13,6% au 30 septembre 2021 et 13,5% au 1er semestre 2022).

La position financière nette d'endettement au 30 septembre s'élève à 31,9 ME. La dette financière nette incluant l'impact de la norme IFRS 16 relative aux nouveaux contrats de location, soit 2,1 ME, s'élève à 29,8 ME (29,3 ME au 31 décembre 2021), malgré le décaissement pour l'achat de 60% de Sobe Sport, une transaction qui a entraîné un décaissement de 0,6 ME en plus de la cession au vendeur d'actions ordinaires d'ILBE pour une contre-valeur totale, prime d'émission incluse, de 0,6 ME supplémentaires. En outre, au cours du dernier trimestre de 2022, l'endettement financier net a bénéficié d'importants encaissements de créances commerciales, qui sont investies dans des prêts rémunérés à un producteur américain, pour un nouveau film sur Roméo et Juliette dont ILBE est également le producteur exécutif.

Les capitaux propres s'élèvent à 90,1 ME au 30 septembre (85,6 ME au 31 décembre 2021).

ILBE confirme sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022, associée à une dynamique de croissance des marges plus contenue par rapport aux années précédentes.

"Nous venons de clôturer un nouveau trimestre positif. Notre carnet de commandes, basé sur un modèle d'entreprise visionnaire, nous permet d'avoir une visibilité et une solidité claires en ce qui concerne nos résultats futurs : au moins 212 ME au cours des trois prochaines années, et 395 ME de projets en cours de développement, correspondant au volume d'activité que le Groupe pense raisonnablement pouvoir développer et contractualiser au cours des trois prochaines années 2023-2025. Cela nous rend sereins face aux risques qui pèsent sur la croissance mondiale, et qui, comme nous le savons, pourraient s'intensifier. Confiants et optimistes, nous continuons à travailler en nous concentrant sur des projets innovants, conformément à notre stratégie d'investissement dans des produits diversifiés et de qualité. Notre capacité à anticiper les nouvelles tendances telles que le NFT et le Metaverse, traduit également la volonté du groupe de continuer à être un acteur clé de l'avenir du monde du divertissement et des médias", indique Andrea Iervolino, président et fondateur d'Ilbe.