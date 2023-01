ILBE : agenda financier 2023

(Boursier.com) — Iervolino and Lady Bacardi Entertainment SpA (ILBE) -) annonce son calendrier de communication financière pour l'exercice 2023.

- 23 mars 2023 : Réunion du Conseil d'administration pour examiner et arrêter les projets de comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre).

- 14 avril 2023 : Assemblée générale des actionnaires pour l'approbation des comptes sociaux et consolidés relatifs à l'exercice 2022 (clos le 31 décembre).

- 12 mai 2023 : Réunion du Conseil d'administration pour examiner et approuver les résultats consolidés au 31 mars 2023 (chiffres non audités).

- 27 septembre 2023 : Réunion du Conseil d'administration pour examiner et approuver le rapport financier semestriel de l'exercice 2023 (chiffres audités).

- 10 novembre 2023 : Réunion du Conseil d'administration pour examiner et approuver les résultats consolidés au 30 septembre 2023 (chiffres non audités).