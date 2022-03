ILBE : 18,4 ME de bénéfices en 2021

(Boursier.com) — ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société spécialisée dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels, dégage 152,3 millions d'euros de revenus au 31 décembre 2021. La croissance des revenus est de +26%.

L'EBIT de l'exercice 2021, avant certaines charges non récurrentes de 0,9 ME, a atteint 24,4 ME, en hausse de +7,2% par rapport à la même période de l'exercice 2020. L'EBIT en tant que pourcentage des revenus était de 16%, en légère baisse par rapport aux 18,9% de l'exercice 2020.

L'exercice 2021 s'est clôturé avec un bénéfice net du Groupe de 18,4 ME, en légère baisse par rapport à l'exercice 2020 (19,5 ME), principalement en raison du poids plus important des charges financières nettes provenant essentiellement des écarts de change sur les contrats en devises.

Le capital net investi s'élève à 114,9 ME, en hausse de 32,3 ME par rapport au 31 décembre 2020. Le fonds de roulement net du Groupe était positif à hauteur de 4,6 ME (5,9 ME l'année précédente). Le fonds de roulement comprend principalement les subventions gouvernementales pour les productions cinématographiques, qui seront monétisées, par compensation d'autres taxes ou vendues à des intermédiaires autorisés, à partir de l'exercice suivant. La trésorerie au 31 décembre 2021 s'élève à 3,2 ME, stable par rapport à l'exercice 2020 (3,5 ME). Le flux de trésorerie total absorbé au cours de la période a été négatif, bien qu'il se soit amélioré par rapport à l'exercice 2020 (-0,3 ME contre -4,4 ME au 31 décembre 2020).

La position financière nette au 31 décembre 2021 présente un solde d'endettement de 29,3 ME par rapport au solde au 31 décembre 2020 de 15,7 ME. Iervolino a lancé un emprunt obligataire à moyen terme de 10 ME à échéance 2028. Les ressources collectées sont utilisées par le Groupe pour la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Perspectives

Une croissance des revenus et des travaux capitalisés est attendue pour l'année 2022, tandis que l'évolution des marges devrait être plus contenue.

Les nouvelles activités seront financées par des prêts dédiés. Au global, la dette financière nette devrait diminuer légèrement.

Pas de dividende

Le Conseil d'administration a décidé de convoquer l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et pour la nomination de l'audit légal pour la période triennale 2022-24, le 14 avril en première convocation.

Le conseil d'administration a également approuvé la proposition d'affecter le bénéfice de l'exercice entièrement aux réserves.