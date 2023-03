'Il faut agir sans délai pour débloquer le potentiel des voitures connectées en Europe'

(Boursier.com) — Une alliance inédite de consommateurs, d'équipementiers, de sociétés de crédit-bail et de location, d'opérateurs du marché des pièces de rechange, de concessionnaires, d'ateliers agréés et indépendants, d'éditeurs de données et d'assureurs a appelé aujourd'hui le commissaire européen Thierry Breton à présenter sans tarder des mesures législatives promises de longue date concernant l'accès aux données, aux fonctions et aux ressources embarquées dans les véhicules.

L'alliance a souligné qu'il est essentiel de mettre en place une législation avantageuse pour les consommateurs et la concurrence afin de stimuler le développement d'un marché européen dynamique, innovant et compétitif pour les services de voitures connectées. La Commission estime que ce marché pourrait atteindre un montant de 400 milliards d'euros à l'échelle mondiale d'ici à 2030.

Obstacle majeur

Environ 80% des emplois et de la valeur économique de l'industrie automobile et de la mobilité en Europe étant soutenus par les consommateurs et les chefs d'entreprise, ceux-ci demandent au commissaire européen Thierry Breton de prendre des mesures fondées sur les données probantes recueillies par ses services ces sept dernières années...

L'analyse a mis en évidence un obstacle majeur à l'accès équitable aux données générées par les voitures, qui donne aux constructeurs automobiles un avantage pratiquement incontestable en raison de la conception des véhicules. En outre, l'étude a révélé d'autres obstacles structurels et comportementaux qui ne font qu'accentuer le problème. Elle prévoit également que ce problème pourrait encore s'aggraver par la montée en puissance des "hyperscalers" qui s'associent aux constructeurs automobiles pour une plus grande intégration dans le véhicule.

La Commission avait initialement prévu de voter cette loi en 2021 et la proposition de la Commission montre bien qu'il est indispensable de mettre en place une législation spécifique pour traiter ces questions. L'alliance demande instamment au commissaire européen Thierry Breton de présenter une législation sectorielle juridiquement contraignante d'ici à l'automne 2023.

Lorraine Frega, vice-présidente directrice de Michelin, a souligné : "Il est urgent de mettre en place une réglementation sectorielle et juridiquement contraignante régissant l'accès aux données embarquées afin de garantir la liberté de choix des utilisateurs, une concurrence loyale et un écosystème entrepreneurial européen compétitif et indépendant. En tant qu'acteur majeur de la mobilité connectée, Michelin demande la mise en place de règles de concurrence équitables pour pouvoir poursuivre ses investissements et offrir aux consommateurs européens des services innovants et durables en matière de mobilité numérique."