Il a perdu 400 millions de dollars sur Netflix !

(Boursier.com) — Ceux qui partagent leurs mots de passe Netflix auront peut-être une pensée pour l'investisseur milliardaire William Ackman, qui a liquidé hier mercredi un pari de 1,1 milliard de dollars sur la valeur du géant du streaming alors que son cours plongeait de 35%, matérialisant une perte colossale de plus de 400 millions de dollars. Le fonds spéculatif d'Ackman, Pershing Square Capital Management, a donc fait volte-face, vendant les 3,1 millions d'actions qu'il avait achetées il y a à peine trois mois. En janvier, l'investisseur, connu pour ses positions souvent très risquées, avait donc investi pour plus d'un milliard de dollars dans le service de streaming quelques jours seulement après qu'une prévision décevante d'abonnements eut fait baisser fortement le cours de l'action.

Hélas, les déboires de Netflix se poursuivent, le groupe étant victime d'une conjonction d'éléments défavorables, avec un partage massif des mots de passe, une concurrence accrue et des hausses de prix apparemment peu appréciées. Netflix va devoir faire le nécessaire pour remédier à ces différents problèmes, et cela prendra du temps. Le fonds d'Ackman ne s'estime pas en mesure, par ailleurs, de prévoir quelles seront les conséquences à court et moyen terme, ce qui fait que le dossier n'affiche plus les qualités requises pour demeurer en portefeuille. Netflix a perdu 200 000 abonnés sur le trimestre clos, une première en dix ans. Après la "bulle boursière" du confinement sur Netflix et un certain nombre d'autres valeurs adaptées au contexte, le retour aux réalités est donc rude.

Dans une brève déclaration annonçant sa sortie du capital de Netflix, Ackman a indiqué que les changements proposés concernant le modèle commercial, y compris l'intégration de la publicité et la poursuite des clients non payants, avaient du sens mais rendraient l'entreprise trop imprévisible à court terme. "Bien que l'activité de Netflix soit fondamentalement simple à comprendre, à la lumière des événements récents, nous avons perdu confiance en notre capacité à prédire les perspectives d'avenir de l'entreprise avec un degré de certitude suffisant", a-t-il écrit. Pershing Square, qui investit plus de 21 milliards de dollars, n'achète des actions que dans une douzaine de sociétés à la fois et a besoin d'un "haut degré de prévisibilité" dans les sociétés de son portefeuille, a tranché Ackman. Plutôt que d'attendre passivement que les choses s'améliorent chez Netflix, l'investisseur a donc validé ses pertes estimées à plus de 400 millions de dollars. Après cette vente douloureuse, les portefeuilles de Pershing Square sont en baisse d'environ 2% pour l'année.