Ikonys a levé 0,5 ME par placement privé

(Boursier.com) — Ikonisys SA a levé 0,5 million d'euros par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs italiens et de son actionnaire Cambria Equity Partners, afin d'étendre sa base d'actionnaires internationaux et de consolider ses ressources financières, et de concrétiser les opportunités commerciales bien avancées avec des prospects aux Etats-Unis et en Europe.

Le produit net de cette émission, s'élevant à 0,5 ME, doit permettre à Ikonisys de disposer de ressources supplémentaires pour soutenir son développement dans le cadre de son premier succès commercial, en finançant les besoins en fonds de roulement de l'Emetteur et en augmentant sa visibilité financière. Les nouveaux fonds permettront également de soutenir le développement technologique continu de la plateforme Ikoniscope, en particulier dans le domaine innovant des Cellules Tumorales Circulantes (CTC).

Cette augmentation de capital est réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie de placement privé.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital, égal à 1,65 euro par action, et fait ressortir une décote d'environ 1% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 14 juin 2023 (1,66 euro).

Les actions nouvelles seront émises le 19 juin.

Trésorerie

Au 31 décembre 2022, la trésorerie consolidée d'Ikonisys s'élevait à 93.985 euros. A l'issue de l'augmentation de capital et en tenant compte du contrat de financement conclu en octobre 2022, Ikonisys est en mesure de faire face à ses besoins de financement pendant 12 mois.