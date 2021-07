Ikonisys, une américaine en IPO à Paris

Ikonisys, une américaine en IPO à Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est une nouvelle toute petite levée de fonds, de l'ordre de 5,3 millions d'euros, pouvant être portée à 6,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, qui est proposée lors de cette introduction en Bourse de la société américaine Ikonisys, spécialisée dans la détection de cellules cancéreuses et séduite par l'écosystème bio et medtech d'Euronext Paris.