Ikonisys : succès de l'introduction en bourse sur Euronext Growth Paris

Ikonisys : succès de l'introduction en bourse sur Euronext Growth Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce le succès de son introduction en bourse sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO).

Modalités :

-Fixation du prix d'introduction en bourse à 5,75 euros par action

-Augmentation de capital de 4 millions d'euros

-Demande des investisseurs individuels de 0,9 million d'euros

-Capitalisation boursière d'environ 55 millions d'euros (post augmentation de capital)

-Début des négociations sur Euronext Growth(R) Paris le 19 juillet 2021 (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO)

Mario Crovetto, Directeur général d'Ikonisys, a déclaré : "Je remercie vivement l'ensemble des actionnaires, particuliers et institutionnels, qui nous ont témoigné leur confiance en contribuant au succès de cette introduction en bourse. Je tiens également à remercier chaleureusement nos collaborateurs et nos clients, qui, par leur implication et leur confiance, font le succès d'Ikonisys au quotidien. Ikonisys vient de franchir une étape majeure de son développement en s'introduisant en bourse sur Euronext Growth Paris. Nous allons pouvoir bénéficier de la richesse de l'écosystème medtech français, l'un des plus dynamiques au monde. Cette levée de fonds nous permettra d'accélérer notre développement et, notamment, la commercialisation aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe de notre nouvelle plateforme, l'Ikoniscope20, microscope digital dernière génération permettant notamment d'identifier les cellules tumorales circulantes (CTC) de manière automatisée. Ces nouvelles ressources financières soutiendront également la poursuite du financement de la R&D visant le maintien du leadership technologique de notre plateforme. Vous l'aurez compris, l'aventure Ikonisys ne fait que débuter, et c'est un nouveau chapitre de son histoire qui s'ouvre aujourd'hui."