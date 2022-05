Ikonisys signe un contrat d'activités de recherche avec Politecnico di Milano

(Boursier.com) — Ikonisys , société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, et le Département d'électronique, d'information et de bio-ingénierie (DEIB) du Politecnico di Milano (POLIMI), institution scientifique de classe mondiale engagée dans la recherche de pointe, la formation et le transfert de technologie, ont annoncé la signature d'un contrat de recherche et le lancement d'un projet visant à résoudre l'exigeante problématique de l'identification de cellules spécifiques dans des tissus complexes par la conception, la formation et le déploiement d'un modèle de deep learning capable de détecter ces cellules.

POLIMI est un leader international dans le domaine de l'informatique et de la bio-ingénierie et a récemment été classé 1er en Italie et 13e dans le monde dans le domaine de l'ingénierie dans le QS World University Rankings by Subject 2022.

Le professeur Giacomo Boracchi du DEIB dirigera la recherche en apportant son expertise dans le traitement des images et l'apprentissage automatique. En particulier, l'approche visera à reconnaître des cellules spécifiques cliniquement pertinentes dans des images à fond noir de tissu pulmonaire acquises à partir de l'Ikoniscope20. La segmentation des noyaux de cellules individuelles est un défi fréquent du traitement des images de microscopie, et constitue souvent la première étape de nombreux pipelines d'analyse quantitative des données.

La collaboration en cours permettra à Ikonisys d'améliorer encore ses capacités d'analyse d'images avancées et d'accélérer le développement du projet Ikoniscope AI avec la mise en oeuvre de modèles de deep learning ainsi que de nouvelles techniques de pointe pour les tâches opérationnelles de l'instrument, conduisant au développement de nouvelles applications ou à l'amélioration des applications existantes, en particulier dans les domaines les plus exigeants tels que les cellules tumorales circulantes (CTC).