Ikonisys présente une mise à jour globale de son activité dans le contexte de ses récentes avancées technologiques et commerciales

(Boursier.com) — Ikonisys SA, société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical, présente une vue d'ensemble et une mise à jour de son activité, suite aux derniers développements réussis depuis le début de l'année.

Au premier semestre 2023, Ikonisys a renforcé sa stratégie de 'R&D', notamment dans les Cellules Tumorales Circulantes (CTC) où la Société a développé et met en oeuvre un nouveau logiciel dédié, et dans l'IA, grâce également aux premiers résultats de la collaboration avec l'école Polytechnique de Milan. Ikonisys poursuivra ses efforts et nourri de grandes attentes pour ses futures solutions CTC, soutenues par sa capacité éprouvée à transformer les investissements 'R&D' en avancées commerciales concrètes, comme le démontrent les récentes ventes de l'Ikoniscope20max.

Les installations dans deux importants laboratoires d'urologie aux Etats-Unis, et la validation du premier instrument installé, sont le résultat des spécificités techniques et opérationnelles de l'Ikoniscope20max qui ont été mises au point efficacement par l'équipe de R&D grâce également aux partenariats stratégiques initiés ces dernières années.

Avec la signature d'un accord de distribution avec Integrated Gulf Biosystems Group pour la vente des solutions au Moyen-Orient et en l'Inde, comme annoncé précédemment, et la commercialisation initiale de l'Ikoniscope20max aux Etats-Unis, la Société a désormais franchi des étapes importantes dans sa stratégie commerciale.

Compte tenu de ces développements réussis, la Société est actuellement en discussion avec des acteurs de l'industrie présents à la fois en Europe et aux États-Unis afin d'établir de potentiels partenariats commerciaux visant à distribuer globalement une solution intégrée (comprenant les produits d'Ikonisys) pour fournir une plate-forme de bout en bout couvrant l'ensemble du flux de travail des laboratoires, du traitement à l'analyse, y compris les réactifs. Cette stratégie correspond parfaitement à la mission de l'entreprise, à savoir la simplification de la vie des techniciens et des médecins afin de favoriser la détection précoce des cellules cancéreuses.