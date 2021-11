Ikonisys poursuit son plan de marche

(Boursier.com) — Les Produits d'exploitation combinés d'Ikonisys pour la période se terminant le 30 juin 2021 s'élèvent à 0,24 million d'euros. Ils proviennent principalement de contrats de maintenance de services stipulés entre Ikonisys Inc et les clients historiques utilisant toujours l'instrument de première génération.

Par rapport à l'exercice précédent, il y a eu une légère baisse anticipée de 66,02 kE dans le Total Produits d'exploitation, en raison de la pandémie et de son influence sur le flux de travail des laboratoires qui ont dû faire face à un grand nombre de tests Covid-19, limitant leur capacité à effectuer d'autres tests, à savoir les tests FISH.

Suite à la restructuration de la société, qui a eu lieu avant l'introduction en bourse en mai 2021, les charges d'intérêts ont été considérablement réduites, ce qui a eu un impact positif sur le résultat net. Il ressort en perte de -113,19 kE (-764,21 kE au 30 juin 2021)

A la suite de cette même restructuration, Ikonisys Srl, qui est la filiale italienne d'Ikonisys SA, contrôlera entièrement Ikonisys Inc (la filiale américaine), à compter du 30 juin 2021. Conformément à la norme IFRS 10, des états financiers consolidés ont ainsi été préparés pour ces deux filiales.

Perspectives

Au cours des prochains mois, Ikonisys entend accélérer le développement de sa stratégie annoncée à l'occasion de l'introduction en bourse, en particulier la commercialisation de la plateforme Ikoniscope20 aux Etats-Unis et en Europe en capitalisant sur le renforcement de sa force de vente et sur ses partenariats, existants et futurs, avec des laboratoires cliniques prestigieux, académiques et privés.

Ikonisys poursuivra également ses efforts R&D concernant l'enrichissement de la plateforme ikoniscope20 et l'intégration de technologies d'intelligence artificielle.